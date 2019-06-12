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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Российские власти обсуждают создание электронных судей

03:47
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото
Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото
© Depositphotos / AndreyPopov
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Власти России обсуждают создание электронных судей, рассказал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Он рассказал об опросе, в котором респондентам задали вопрос на тему компьютерных судей, которые на основании уже имеющихся дел выносили бы приговоры. "Удивительно даже не то, что такая технология потенциально возможна, а то, что более 50% участников опроса ответили на вопрос "кому вы будете доверять больше?" ответили, что больше - компьютерному судье", - сообщил он.
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Принцип работы такого судьи, по словам Онищенко, будет похож на прием к врачу по телемедицине: надо рассмотреть дело, но местный судья загружен или не имеет опыта рассмотрения дел с этой специализацией. В то же время в Красноярске есть судья, у которого сейчас нет в рассмотрении дел, и он на этом специализируется. "Что мешает ему в хорошем и удаленном доступе рассматривать дело? Ничего. В идеале было бы вообще, исключая все аспекты персонального вовлечения, эмоциональной окраски, обезличивать информацию. Не все ли равно, как зовут человека? Есть истец и ответчик", - указал он.
Пока эта инициатива только обсуждается. "Нет, пока на уровне замысла. История про онлайн-правосудие в принципе пока в работе. Там на самом деле много юридических сложностей: насколько можно признать методом неперсонифицированное рассмотрение, добровольно высказанного суждения и так далее. Много факторов, функций удостоверения, которые сейчас делаются "глаза-в-глаза", и компьютерной программе сложно удостовериться в факте, что человек это добровольно делал. Такого рода сложности есть. Но идея обсуждается", - сообщил Онищенко.
Петербургский международный экономический форум проходил 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019РоссияТехнологииОбщество
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