Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.

Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога , нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.

Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.

Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества.

Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года . В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.

В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.

В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.

Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ), который возглавил министр экономического развития РФ.

С 2018 года председателем Оргкомитета форума является заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко

В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года.

Форум проходит в формате пленарных заседаний , круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский.

В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.

В 2018 году форум прошел с 24 по 28 мая под лозунгом "Создавая экономику доверия"

Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заместителя председателя КНР Ван Цишаня и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. В рамках основной программы на площадках форума состоялось более 150 деловых мероприятий. В форуме приняли участие более 17 тысяч человек из 143 стран мира. В рамках форума было подписано 593 соглашений на сумму 2,625 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).