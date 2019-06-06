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РИА Новости

Петербургский международный экономический форум

Вчера, 02:04
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчастники XX Петербургского международного экономического форума на территории "Экспофорума". 2016 год
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – это ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Ежегодно форум посещают более 10 тысяч участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.
Основной задачей форума является поддержка конструктивного диалога, нацеленного на установление взаимопонимания и создание базы для совместных решений и действий.
Инициатива проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ.
В мае 1997 года ее одобрил президент России.
Изначально невский саммит задумывался как "Давосский форум в рамках СНГ". Главной целью форума ставилось проведение широкой дискуссии об экономическом и геополитическом развитии стран Содружества.
Первый Петербургский экономический форум прошел 18-20 июня 1997 года. В нем приняли участие более 1500 человек, в том числе руководители правительств и парламентов стран СНГ, субъектов РФ, представители банковских и финансовых структур, предприниматели и общественные деятели. Основное внимание на форуме было уделено поиску новых возможностей расширения экономического сотрудничества России и других стран СНГ с финансово-промышленными структурами ведущих стран мира и усилению потока инвестиций.
В 1998 году президент РФ подписал распоряжение, наделяющее Петербургский экономический форум статусом ежегодного. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ.
В 1997-2006 годах форум проводился Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации Федерального Собрания РФ при содействии правительства РФ и участии Европейского банка реконструкции и развития. С 2006 года организатором его является Министерство экономического развития РФ.
Указом президента РФ от 22 января 2008 года был образован Организационный комитет по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (Оргкомитет ПМЭФ), который возглавил министр экономического развития РФ.
С 2018 года председателем Оргкомитета форума является заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко.
Организационно-логистические вопросы проведения заседаний ПМЭФ курируются некоммерческой организацией Фонд "Росконгресс" (до декабря 2015 года - Фонд "Петербургский международный экономический форум").
С 1997 года все форумы проходили в Таврическом дворце Санкт- Петербурга, в 2006-2015 годах – на территории выставочного комплекса Петербурга "Ленэкспо".
В 2016 году ПМЭФ был перенесен на новую площадку – в Конгрессно-выставочный центр "Экспофорум", который был открыт в октябре 2014 года.
Форум проходит в формате пленарных заседаний, круглых столов, выставок, презентаций инвестиционных проектов, деловых встреч и переговоров. Его рабочими языками являются русский и английский.
В последние годы ПМЭФ превратился из важного внутрироссийского события в авторитетное и представительное мероприятие, получившее международное признание.
В 2018 году форум прошел с 24 по 28 мая под лозунгом "Создавая экономику доверия".
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заместителя председателя КНР Ван Цишаня и директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард. В рамках основной программы на площадках форума состоялось более 150 деловых мероприятий. В форуме приняли участие более 17 тысяч человек из 143 стран мира. В рамках форума было подписано 593 соглашений на сумму 2,625 триллиона рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).
В 2019 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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