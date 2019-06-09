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РИА Новости

Наблюдатель рассказал о зафиксированных нарушениях на выборах в Казахстане

Вчера, 21:58
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© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкБюллетени в урне для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019
Бюллетени в урне для голосования на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019
© Sputnik / Абзал Калиев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы Казахстана оперативно реагировали на единичные нарушения законодательства во время внеочередных президентских выборов, заявил РИА Новости федеральный координатор сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) Роман Коломойцев.
Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. По данным exit poll, лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
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Как отметил Коломойцев, голосование проходило открыто и чисто. Избиратели были особенно активны в первой половине дня.
"Наблюдатели обращали внимание на нарушения законодательства, отреагировали на них и правоохранительные органы. Были зафиксированы в единичных количествах незаконная агитация, выдача нескольких бюллетеней и вбросы, но со всеми случаями компетентные органы разобрались, материалы переданы в суд. Главное, что волеизъявление избирателей не было нарушено", - сказал Коломойцев.
От имени НОМ он выразил солидарность с другими наблюдательскими организациями, в том числе и международными, что выборы прошли в соответствии с законодательством страны.
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Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из кандидатов не удастся набрать более 50% голосов, будет назначен второй тур.

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