Белоусов назвал основную тему встречи Путина с иностранным бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Вся встреча иностранного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена участию иностранных инвесторов в нацпроектах, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ помощник президента Андрей Белоусов.

"Я могу только сказать, что вся встреча была посвящена участию иностранного бизнеса в нацпроектах", - сказал Белоусов.

По его словам, это было основной темой, которая обсуждалась на встрече.