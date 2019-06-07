Гройсман рассказал о рабочих контактах с Зеленским

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что общается с президентом Владимиром Зеленским, они обсуждают рабочие моменты.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказалась принять отставку Гройсмана.

"Мы общаемся с президентом и обсуждаем рабочие моменты", - заявил Гройсман в эфире телеканала "Украина" в пятницу.

Он также сообщил, что у него нормальные рабочие отношения с президентом. "Мое отношение к президенту остается абсолютно неизменным… Эти взаимоотношения сегодня являются абсолютно нормальными по линии президент – премьер-министр. И там, где нужно подставить плечо для того, чтобы реализовать задачи для государства, я готов это сделать", – добавил премьер.