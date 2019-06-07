Новак рассказал о влиянии торговых войн и санкций на мировой рынок нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Рынок нефти за последние годы стал более сбалансированным с точки зрения спроса и предложения, однако возникла другая проблема - очень много неопределенностей, мешающих планированию и в целом работе отрасли, создают торговые войны и санкции, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.

"По сравнению с тем, что было четыре-пять лет назад, когда грянул большой кризис ... сегодня рынок более сбалансированный с точки зрения спроса и предложения. Лишние остатки, то есть накопленные запасы, которые повлияли на снижение цен, ушли с рынка", - сказал Новак.

"Тем не менее ... очень много неопределенности появилось на мировом нефтяном рынке. И эта неопределенность связана в первую очередь с тарифными торговыми войнами, это влияет очень сильно на потребление, на спрос", - продолжил министр.

"Вопросы, касающиеся постоянных неожиданных решений о введении санкций против стран и компаний, - это тоже наносит вред, это полностью дискредитирует возможности планирования, возможности работы на этом рынке", - заявил Новак.