Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.

Сразу после окончания мероприятия журналисты и представители делегаций из разных стран подбежали к сцене: одни пытались выкрикнуть спикерам вопросы, другие — чтобы сделать фото на их фоне.

Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

Наиболее активными оказались представители Китая, они громко приветствовали своего лидера и всячески привлекали его внимание. Си Цзиньпин потянулся к одному из них с рукопожатием и едва не упал со сцены. Председателя КНР удержали сотрудники охраны российского президента. После этого китайский лидер спокойно покинул зал.