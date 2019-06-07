Путин назвал попытки вытолкнуть Huawei с рынка технологической войной

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть с мирового рынка, это технологическая война, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Глава государства напомнил о противодействии некоторых сторон проекту "Северный поток-2" и отметил, что такая разрушительная тенденция вседозволенности поразила не только традиционные рынки - энергетические, сырьевые, товарные - но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли.

"Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - сказал Путин.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.