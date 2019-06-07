Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T14:57Z
https://ria.ru/20190607/1555376020.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155537/25/1555372592_0:171:2880:1791_1036x0_80_0_0_125e5c71dd002f36dd16fefa53fdd9ed.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал попытки вытолкнуть Huawei с рынка технологической войной

14:57
380
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а вытолкнуть с мирового рынка, это технологическая война, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
Глава государства напомнил о противодействии некоторых сторон проекту "Северный поток-2" и отметил, что такая разрушительная тенденция вседозволенности поразила не только традиционные рынки - энергетические, сырьевые, товарные - но и перекочевала в новые формирующиеся отрасли.
"Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - сказал Путин.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Павильон компании Huawei
14:09
Акимов назвал ситуацию с Huawei ущербом технологическому будущему мира
501000
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин пообещал поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал российские контрольно-надзорные функции для бизнеса архаичными
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019 . 7 июня 2019
Путин: мир может столкнуться с недобросовестной конкуренцией в экологии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
Лента новостейМолния