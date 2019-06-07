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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с Россией в энергетике

14:23
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© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество Пекина и Москвы по исследованию и разработкам в сфере энергетики.
"Следует укреплять сотрудничество по исследованию и разработке в энергетической отрасли", - сказал он на российско-китайском экономическом форуме, который проходит в рамках ПМЭФ.
По словам председателя КНР, странам следует раскрывать потенциал для повышения качества и уровня сотрудничества в энергетике, запускать ряд показательных проектов в сфере электроэнергетики и новых источников энергии. Он отметил, что также необходимо еще более плотно сотрудничать в сфере ноу-хау в энергетической отрасли и обмена опытом, активизировать контакты мозговых центров в сфере энергетики.
"Китайско-российское энергетическое сотрудничество обещает предоставить большое пространство и огромный потенциал", - добавил Си Цзиньпин.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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