Волин оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин и руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий ознакомились с новым проектом VR-журналистики РИА Новости "Лунная станция", представленным на ПМЭФ-2019.
Проект позволяет заглянуть в 2030 год, когда, согласно Российской лунной программе, на поверхности Луны должна появиться полноценная станция: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры.
"Круто! Даже больше добавить нечего. Это очень круто. Это должны все видеть! В процессе моего путешествия по Луне я, наверное, повел себя не как серьезный исследователь лунной поверхности, потому что моим любимым развлечением стало бросание камушков в ближайший каньон. Я горд тем, что через каньон камушки долетели и по скалам скатывались. Ощущение, что ты бросал камни на Луне, дорогого стоит", - оценил проект Волин.
"Впечатления сногсшибательные. К несчастью, Я не стал космонавтом, хотя в моём детстве большинство мечтали ими стать. Скорее всего, это ближайшее будущее, хотя нужен серьезный научный прорыв и большие финансовые затраты, чтобы перейти из киберреальности в жизненную реальность, но нет ничего невозможного! Я не поклонник Илона Маска, который много фантазирует в этой части, я теперь ваш поклонник. Будем надеяться, что если не я, то мои внуки точно доживут до того, чтобы это стало реальностью!", - добавил Духовницкий.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.