Волин оценил VR-проект РИА Новости, посвященный лунной станции

"Круто! Даже больше добавить нечего. Это очень круто. Это должны все видеть! В процессе моего путешествия по Луне я, наверное, повел себя не как серьезный исследователь лунной поверхности, потому что моим любимым развлечением стало бросание камушков в ближайший каньон. Я горд тем, что через каньон камушки долетели и по скалам скатывались. Ощущение, что ты бросал камни на Луне, дорогого стоит", - оценил проект Волин.

"Впечатления сногсшибательные. К несчастью, Я не стал космонавтом, хотя в моём детстве большинство мечтали ими стать. Скорее всего, это ближайшее будущее, хотя нужен серьезный научный прорыв и большие финансовые затраты, чтобы перейти из киберреальности в жизненную реальность, но нет ничего невозможного! Я не поклонник Илона Маска, который много фантазирует в этой части, я теперь ваш поклонник. Будем надеяться, что если не я, то мои внуки точно доживут до того, чтобы это стало реальностью!", - добавил Духовницкий.