Россия и Германия договорились о работе по повышению эффективности компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Германия в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума подписали декларацию о намерениях сотрудничества в сфере повышения эффективности компаний обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.

Декларация о намерениях министерства экономического развития РФ и федерального министерства экономики и энергетики ФРГ по двусторонней инициативе "Партнерство для эффективности" подписали главы соответствующих ведомств - Максим Орешкин и Петер Альтмайер.

Немецкий министр подчеркнул, что повышение эффективности не ограничивается вопросами продуктивности, но также экологичности производств.

"Вы упомянули, Максим (Орешкин), нефть и уголь, это интересно не только с точки зрения энергетической политики, но и также защиты климаты, эффективности ресурсов. Мы все часть глобального мира, что заставляет нас действовать в соответствии с экологической базой нашей планеты", - заявил он.

В соответствии с документом, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в области экономической политики для повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, энергоэффективности, цифровизации.