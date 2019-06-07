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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия и Германия договорились о работе по повышению эффективности компаний

08:57
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума 2019
Участники Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия и Германия в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума подписали декларацию о намерениях сотрудничества в сфере повышения эффективности компаний обеих стран, передает корреспондент РИА Новости.
Декларация о намерениях министерства экономического развития РФ и федерального министерства экономики и энергетики ФРГ по двусторонней инициативе "Партнерство для эффективности" подписали главы соответствующих ведомств - Максим Орешкин и Петер Альтмайер.
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Немецкий министр подчеркнул, что повышение эффективности не ограничивается вопросами продуктивности, но также экологичности производств.
"Вы упомянули, Максим (Орешкин), нефть и уголь, это интересно не только с точки зрения энергетической политики, но и также защиты климаты, эффективности ресурсов. Мы все часть глобального мира, что заставляет нас действовать в соответствии с экологической базой нашей планеты", - заявил он.
В соответствии с документом, стороны намерены расширять двустороннее сотрудничество в области экономической политики для повышения производительности труда, развития малого и среднего предпринимательства, энергоэффективности, цифровизации.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Максимом Орешкиным >>
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Петер АльтмайерМаксим ОрешкинГерманияРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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