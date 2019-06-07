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РИА Новости

Экс-лидер Соцпартии Украины пойдет на выборы с "Оппозиционной платформой"

08:54
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© Фото : РИА Новости Украина / Евгений КотенкоИлья Кива
Илья Кива
© Фото : РИА Новости Украина / Евгений Котенко
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Бывший лидер "Социалистической партии" Илья Кива, заявил, что пойдет на выборы в парламент Украины по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщает интернет-издание "Страна.ua".
Ранее в четверг партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде в Киеве представила первую десятку списка депутатов, которые будут баллотироваться в Верховную раду Украины, Вместе с лидером политсилы Юрием Бойко список партии возглавляет ее сопредседатель, депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, в первую десятку также вошли глава политсовета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, депутаты Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.
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Вчера, 14:00
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"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов", - приводит заявление Кивы по вопросу вхождения в списки оппозиционной партии, интернет-издание.
По информации "Страна.ua", в списке Кива идет под 31 номером, это означает, что для его прохода в Раду политической силе нужно набрать 13 процентов.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Согласно данным опросов, рейтинг партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" составляет более 10%.
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