Экс-лидер Соцпартии Украины пойдет на выборы с "Оппозиционной платформой"

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Бывший лидер "Социалистической партии" Илья Кива, заявил, что пойдет на выборы в парламент Украины по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщает интернет-издание " Бывший лидер "Социалистической партии" Илья Кива, заявил, что пойдет на выборы в парламент Украины по спискам партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщает интернет-издание " Страна.ua ".

Ранее в четверг партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде в Киеве представила первую десятку списка депутатов, которые будут баллотироваться в Верховную раду Украины, Вместе с лидером политсилы Юрием Бойко список партии возглавляет ее сопредседатель, депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его словам, в первую десятку также вошли глава политсовета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, депутаты Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

"Время перемен. Знаете, кто больше всего имеет право говорить о мире и знает ему цену. Это солдат прошедший войну. Пора сшивать страну. Хватит кокетничать перед друг другом в вышиванках. Закатываем рукава, объединяемся и начинаем строить сильную независимую и целостную Украину. Мы должны научиться слышать и видеть друг друга. Отбросить предрассудки и научиться системе компромиссов", - приводит заявление Кивы по вопросу вхождения в списки оппозиционной партии, интернет-издание.

По информации "Страна.ua", в списке Кива идет под 31 номером, это означает, что для его прохода в Раду политической силе нужно набрать 13 процентов.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.