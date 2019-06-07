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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Приамурье и РФПИ подписали соглашение о сотрудничестве

04:56
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к ПМЭФ-2019. Архивное фото
Подготовка к ПМЭФ-2019. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.
"Правительство региона вместе с Российским фондом прямых инвестиций будут сопровождать инвестпроекты иностранных инвесторов на территории Амурской области, а также привлекать мировые технологии и кадры. Помимо этого, по условиям соглашения, фонд поможет в организации переговоров с иностранными инвесторами и заключении соглашений с ними", - сообщает министерство.
Отмечается, что на портале Invest in Russia, созданном для привлечения инвестиций в регионы России, появится вкладка с актуальными данными о Приамурье для иностранных инвесторов на английском, китайском и арабском языках.
Орлов, чьи слова приводит министерство, отметил, что у региона есть многолетний опыт работы с иностранными партнерами и проектами, часть из которых завершена, часть реализуется.
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"В частности, уже в следующем году по международному мосту через Амур будет открыто движение транспорта. В конце 2019 планируется начать строительство канатной дороги между городами Благовещенск и Хэйхэ (КНР). В лице РФПИ как суверенного инвестиционного фонда Российской Федерации мы обрели надежного стратегического партнера. Рассчитываем на поддержку фонда в привлечении лучших мировых практик и технологий, а также в укреплении кадрового потенциала нашей области",- приводятся в сообщении слова Орлова.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Василий ОрловРоссийский фонд прямых инвестицийАмурская областьЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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