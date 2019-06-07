Глава РАН рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российские ученые намерены создать "генетический паспорт" военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российские ученые намерены создать "генетический паспорт" военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он рассказал, что перед форумом посетил с рабочим визитом петербургскую Военно-медицинскую академию. "Она "аккумулирует" деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в нашем военном технополисе "Эра" в Анапе", - отметил Сергеев.

"Так вот в "Эре" запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше - стрелком или танкистом. Ведь войны будущего - это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше", - подчеркнул глава РАН.

"Ведь раньше стресс у солдата связан, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. И в технополисе "Эра" есть планы работы по этому направлению. Мы будем работать вместе с ними", - добавил Сергеев.