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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава РАН рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего

03:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российские ученые намерены создать "генетический паспорт" военнослужащего, определяющий его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Он рассказал, что перед форумом посетил с рабочим визитом петербургскую Военно-медицинскую академию. "Она "аккумулирует" деятельность, связанную с медицинской наукой и технологиями в нашем военном технополисе "Эра" в Анапе", - отметил Сергеев.
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"Так вот в "Эре" запускается интереснейший проект, направленный не только на то, чтобы понять, кем тот или иной военнослужащий будет лучше - стрелком или танкистом. Ведь войны будущего - это уже в значительной степени войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в условиях совсем иных по сравнению с теми, что были раньше", - подчеркнул глава РАН.
"Ведь раньше стресс у солдата связан, скажем, с артподготовкой противника, который хотел тебя подавить, заставить не высовываться из окопа. Сейчас же в условиях кибервойны стрессы совсем другие. И это надо изучать, исследовать генетическую природу стрессоустойчивости в новых обстоятельствах. И в технополисе "Эра" есть планы работы по этому направлению. Мы будем работать вместе с ними", - добавил Сергеев.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Александром Сергеевым >>
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Александр СергеевВооруженные силы РФРоссийская академия наукРоссияРИА НаукаБезопасность
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