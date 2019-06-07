Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает важным воспитывать молодых людей в духе семейных ценностей и традиционных устоев.
В рамках Петербургского международного экономического форума планируется обсудить роль человеческого капитала в национальном развитии страны, социальные аспекты жизни общества.
"Полагаю, государству, обществу следует усилить внимание к воспитанию молодых людей в духе традиционных для нашей страны ценностей и семейных устоев. Я верю в то, что продуманная демографическая политика, воспитательная и просветительская работа в семье и в школе, формирование позитивной для семьи общественной атмосферы принесут желаемые плоды", - сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете", которое опубликовано в пятницу.
По словам сенатора, семейный уклад меняется. "Но семья не отмирает и никогда не отомрет. Это стало бы смертью самой цивилизации. Потребность человека иметь семью, детей никуда не денется. Она укоренена в нем, просто сегодня пробуждается позже", - отметила спикер Совфеда.
Она напомнила, что в 1995 году 59% детей родились у матерей младше 24 лет, в 2017 году – лишь 21%. "Люди создают семьи, рожают детей в более позднем возрасте. Это неплохо, они подходят более осознанно к планированию своей жизни. Но, сами понимаете, надолго откладывать рождение детей тоже нельзя", - сказала Матвиенко.
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