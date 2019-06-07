Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей

По словам сенатора, семейный уклад меняется. "Но семья не отмирает и никогда не отомрет. Это стало бы смертью самой цивилизации. Потребность человека иметь семью, детей никуда не денется. Она укоренена в нем, просто сегодня пробуждается позже", - отметила спикер Совфеда.

Она напомнила, что в 1995 году 59% детей родились у матерей младше 24 лет, в 2017 году – лишь 21%. "Люди создают семьи, рожают детей в более позднем возрасте. Это неплохо, они подходят более осознанно к планированию своей жизни. Но, сами понимаете, надолго откладывать рождение детей тоже нельзя", - сказала Матвиенко.