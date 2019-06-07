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РИА Новости
Культура

"Особый взгляд" на "Дылду": как снимался фильм — призер Каннского фестиваля

08:00
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк72-й Каннский кинофестиваль. День третий
72-й Каннский кинофестиваль. День третий
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Ученик Александра Сокурова 27-летний Кантемир Балагов — частый гость на Каннском кинофестивале. Его работы, дважды попадавшие в конкурсную программу "Особый взгляд" (Un Certain Regard), отмечены наградами жюри и снискали признание зрителей. В этом году он привез на Лазурный берег второй полнометражный фильм "Дылда" о двух девушках, которые в конце 1945 года приезжают с фронта в Ленинград и пытаются вернуться к мирной жизни.
Картину приняли в Канне с овациями: лента удостоилась приза за лучшую режиссуру в программе "Особого взгляда" и награды Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI).
Режиссер в интервью РИА Новости рассказал, как изменилось его отношение к войне, о параллелях между послевоенным и сегодняшним временем, а также о музыке и духе Санкт-Петербурга.
— Вы говорили, что на вас большое впечатление произвела книга Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Чем она вас вдохновила и как вы пришли к идее фильма?
— Как раз тем, что мы говорим о женской судьбе в послевоенное время. Первой идеей было перенести действие в современность. Но я понимал, что эта история имеет художественный смысл только в рамках того времени. Где людям особенно важно было верить в чудо.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКантемир Балагов, получивший приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд"
Российский режиссер Кантемир Балагов, получивший ранее приз за лучшую режиссуру (фильм Дылда) в рамках программы Особый взгляд,
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кантемир Балагов, получивший приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд"
При подготовке к съемкам я также читал Даниила Гранина: "Блокадную книгу", "Мой лейтенант", а еще — личные дневники, архивные записи.
— Что-то изменилось для вас после "Дылды"?
— Да. Изменилось мое отношение ко Дню Победы. Я понял, что для меня теперь это скорее в определенном смысле день траура, скорби, а не праздник. Это ощущение, понимание пришло как раз через военные рассказы, книги, дневники.
— Какие именно параллели с сегодняшним днем вы хотели провести?
— Мне кажется, проблемы, с которыми сталкиваются герои, очень современны. Зритель сам — в силу своего менталитета, мышления — увидит в картине иной смысл, нежели я закладывал. Это прекрасно, мне кажется, — когда у кино есть возможность разной интерпретации.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКантемир Балагов и Александр Роднянский на фотосессии "Дылды"
Режиссер Кантемир Балагов и продюсер Александр Роднянский на фотосессии фильма Дылда
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кантемир Балагов и Александр Роднянский на фотосессии "Дылды"
— История, рассказанная в "Дылде", должна чему-то научить зрителя?
— Очень хочу быть неправым, но я мало верю в то, что кино может кого-то чему-то научить или что-то изменить. И у меня не было такой цели. Я не на той позиции и не с таким опытом, чтобы учить.
— Есть такое понятие "синдром второго фильма", когда после успешного дебюта режиссер чувствует необходимость показать, что это не было случайностью. После "Тесноты" вы ощущали что-то подобное?
— Работалось над новой картиной тяжело, весь подготовительный период был непростым, в том числе и из-за этого, так сказать, синдрома. Но после полутора недель съемок — а весь съемочный период длился порядка 40 смен, когда я увидел первый результат, это все улетучилось. Хочется верить, что "Дылда" — шажок вперед после "Тесноты".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖюри программы "Особый взгляд": Вирджини Ледуайен, Аннемари Джасир, Бенисио Дель Торо, исполнительный директор Международного кинофестиваля в Теллурайде Джули Хантсингер и Кантемир Балагов
Жюри программы Особый взгляд: французская актриса Вирджини Ледуайен, режиссер Аннемари Джасир, актер Бенисио Дель Торо, исполнительный директор Международного кинофестиваля в Теллурайде Джули Хантсингер и режиссер Кантемир Балагов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жюри программы "Особый взгляд": Вирджини Ледуайен, Аннемари Джасир, Бенисио Дель Торо, исполнительный директор Международного кинофестиваля в Теллурайде Джули Хантсингер и Кантемир Балагов
"Дылда" снималась без господдержки. Это случайно или осознанное решение?
— Спросите у продюсеров, но, мне кажется, даже если бы мы обратились за помощью, мы бы ее не получили, — судя по самой истории, по фильму. Я очень рад, что фильм снят на частные средства: мне не нужно ни перед кем отвечать, становиться в какую-то позу.
— Премьера состоялась в Канне, картину закупили многие страны. Как считаете, зарубежная публика поймет проблемы и переживания героев?
— Очень на это надеюсь. Больше всего хочется, чтобы история получилась универсальной, не местечковой. Посмотрим, время покажет. Только-только была премьера, и я не очень понимаю, как фильм приняли.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму "Теснота" в рамках 70-го Каннского кинофестиваля
Режиссер Кантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму Теснота в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму "Теснота" в рамках 70-го Каннского кинофестиваля
— Где проходили натурные съемки? В картине все выглядит очень аутентично.
— Мы все снимали в Санкт-Петербурге. Мне кажется, там особая атмосфера, дух. Там травма блокадного времени словно растворена в воздухе. Это чувствуется и в зданиях, в любых деталях.
Мы нашли в Санкт-Петербурге настоящую коммуналку, немного ее отстроили, потому что она предназначалась под продажу и была заброшена — там практически ничего не было.
— Я заметила, что в фильме очень мало музыки, а если она звучит, то фоном или это, например, радиопередача. Так сделали намеренно?
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЖюри программы "Особый взгляд": Кантемир Балагов, Аннемари Джасир, Бенисио Дель Торо, Вирджини Ледуайен
Жюри программы Особый взгляд: режиссер Кантемир Балагов, режиссер Аннемари Джасир, актер Бенисио Дель Торо, актриса Вирджини Ледуайен
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Жюри программы "Особый взгляд": Кантемир Балагов, Аннемари Джасир, Бенисио Дель Торо, Вирджини Ледуайен
— Да. Я, если честно, боюсь использовать закадровую музыку. Только в каких-то определенных моментах, в которых я уверен процентов на 90. Мы пробовали сделать закадровую музыку, но история сама диктует, где она нужна, где должна быть внутри мира героев. Я понял, что не могу в это вмешиваться. Только на финальных титрах.
— Насколько я знаю, вы уже разрабатываете следующий проект?
— Есть несколько идей. Хочется снять современную историю на Кавказе, анимационный фильм и отрефлексировать тему Беслана, но пока непонятно, имею ли я на это право.
Режиссер Кантемир Балагов
25 мая, 17:43
Режиссер Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале
7000113
Каннский кинофестивальКультураКантемир БалаговСветлана АлексиевичЛенинградДаниил Гранин (Герман)Александр СокуровАлександр РоднянскийБесланСанкт-Петербург
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