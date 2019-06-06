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РИА Новости

Победители и наставники конкурса "Лидеры России" выступили на ПМЭФ-2019

Вчера, 21:44
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© РИА Новости / Алексей ДаничевНа пленарной сессии Сбербанка "Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
На пленарной сессии Сбербанка Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Победители и наставники конкурса управленцев "Лидеры России" приняли участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Лидерство в современной экономике обсуждалось на пленарной сессии Сбербанка "Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди", сообщили в пресс-службе конкурса. На сессии выступил заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко. Он отметил, что в технологичном мире цена человеческих решений, значимость лидерства стали самым ценным ресурсом.
"В бизнесе, в госуправлении, в науке не хватает людей. И приоритет для государства – это взращивание квалифицированных управленцев, инвестиции в человеческий капитал. В этой связи конкурс "Лидеры России" показал свою реальную востребованность как среди участников (это более 400 тысяч человек), так и со стороны государства. Только по результатам первого конкурса 2017–2018 годов были выбраны президентом и позже прошли выборную кампанию два губернатора, заняли свои места четыре заместителя федеральных министров, 11 региональных министров", – сказал Сергей Кириенко.
Информационный стенд конкурса управленцев Лидеры России в Сочи
16 мая, 15:57
Победители конкурса "Лидеры России" примут участие в ПМЭФ-2019
Модератором сессии "Лидер XXI века" выступил руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, а одним из спикеров – победитель конкурса 2018–2019 годов, директор Центра системных трансформаций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Кузнецов. Тема мероприятия – формирование личности лидера, отвечающего вызовам нового времени.
"Сегодня лидерство крайне востребовано в обществе, особенно в России. Уходит в прошлое эпоха, когда можно было сидеть в совете директоров и голосовать за заранее принятое решение. Руководитель должен быть готов подхватить управление, должен быть готов к постоянному риску, иногда обстоятельства заставляют стать лидером изменений", – заявил Михаил Кузнецов.
В свою очередь Алексей Комиссаров напомнил, что на первый конкурс 2017–2018 годов заявки на участие подали 199 тысяч человек, на второй конкурс поступило уже 227 тысяч заявок. За два года произошло больше ста назначений на самые разные посты. При этом опыт федерального центра начали перенимать в регионах. Уже прошли кадровые конкурсы по методике "Лидеров России" в Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Сахалине, летом пройдет конкурс в Санкт-Петербурге.
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"Важно, что лидеры поддерживают общение. По инициативе участников первого конкурса был создан клуб лидеров России "Эльбрус", они общаются на деловых мероприятиях и неформальных встречах, участвуют в крупнейших мероприятиях страны, в том числе в ПМЭФ. В этот раз на форум были приглашены победители второго сезона конкурса "Лидеры России"", – рассказал Алексей Комиссаров.
На полях ПМЭФ запланирован ряд встреч наставников с участниками. В первый день прошло общение Глеба Никитина, губернатора Нижегородской области и наставника конкурса "Лидеры России", с его подопечным, победителем конкурса Владимиром Туровцевым. По словам Глеба Никитина, цель совместной работы – решение конкретных задач, реализация совместных проектов.
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ПМЭФ-2019"Лидеры России"Алексей КомиссаровСергей КириенкоСанкт-ПетербургОбщество
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