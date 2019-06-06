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РИА Новости

В Совфеде не видят перспектив улучшения отношений с Лондоном

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отношения Москвы и Лондона не изменятся при новом премьере Великобритании, считает первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
В конце мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. На пост главы партии претендуют более 10 кандидатов, наибольшие шансы на избрание у экс-главы МИД Бориса Джонсона, нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба и министра по вопросам окружающей среды Майкла Гоува.
"Я думаю, что ждать (от нового британского премьера - ред.) особо нечего, потому что последние три британских премьера, по-моему, сделали все, чтобы отношения между нашими странами ухудшились до предела", - сказал он в ходе круглого стола в Москве.
"Я не верю ни в какое улучшение отношений между Россией и Британией", - добавил Джабаров.
По мнению сенатора, выход Великобритании из ЕС может повлечь проблемы в отношениях между Англией и Шотландией.
"Если произойдет ситуация, когда Шотландия останется в Евросоюзе, то это может означать вплоть до распада Соединенного Королевства", - пояснил Джабаров.
Что касается Евросоюза в целом, сенатор считает, что "там есть несколько мин замедленного действия".
"Во-первых, Украина, это головная боль Евросоюза - нестабильная страна с непредсказуемой политикой. Второе - это Косово. Последние события показали, что Косово - это тоже та мина, которая рано или поздно разорвётся", - заявил он.
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Вчера, 15:51
Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере
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