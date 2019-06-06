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РИА Новости

В Совфеде оценили слова украинского экс-министра об обмане Москвы Киевом

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлен комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков . Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление экс-министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
По его словам, вина за ухудшение отношений между Россией и Украиной действительно полностью лежит на Киеве.
"Пока рано говорить о том, что выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко политическая линия уходит с Украины, для этого нужно время. Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи", — заявил парламентарий.
Сенатор напомнил, что раньше Москва помогала Киеву, фактически ничего не требуя взамен. Именно русофобская политика принесла Украине серьезные трудности, превратив некогда успешную республику СССР в наиболее отсталое государство постсоветского пространства.
"На неправде процветающее государство не построить".
Сергей Цеков
Ранее Червоненко заявил, что киевские власти "кидали и обманывали договоренности с Россией". В частности, приказ украинским морякам нарушить российскую границу в ноябре прошлого года был преступным, считает он.
Червоненко выразил мнение, что для разрешения конфликта на юго-востоке Украины важно вести диалог с Россией, а не "заходить в тупик ".
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Ситуация на УкраинеЕвгений ЧервоненкоСергей ЦековСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
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