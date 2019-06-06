Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса

По ее мнению, это противоречит интересам граждан Украины как на подконтрольной Киеву, так на подконтрольной ополченцам территории.

В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года.