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РИА Новости

Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса

Вчера, 12:17
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© AFP 2019 / John ThysВице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
© AFP 2019 / John Thys
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что снятие блокады Донбасса противоречит интересам Киева.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады региона.
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"Я думаю, что это (снятие блокады - Прим. ред.) противоречит интересам Украины", - заявила Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Прямой".
По ее мнению, это противоречит интересам граждан Украины как на подконтрольной Киеву, так на подконтрольной ополченцам территории.
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В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года.
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Ситуация на УкраинеИванна Климпуш-ЦинцадзеДонбассУкраинаВ мире
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