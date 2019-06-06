Вице-премьер Украины выступила против снятия блокады Донбасса

КИЕВ, 6 июн - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что снятие блокады Донбасса противоречит интересам Киева.
Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады региона.
"Я думаю, что это (снятие блокады - Прим. ред.) противоречит интересам Украины", - заявила Климпуш-Цинцадзе в эфире телеканала "Прямой".
По ее мнению, это противоречит интересам граждан Украины как на подконтрольной Киеву, так на подконтрольной ополченцам территории.
В ноябре 2014 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде" - с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше — с середины лета 2014 года.