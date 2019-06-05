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РИА Новости

Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Вчера, 23:31
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИНСК, 5 июн — РИА Новости. Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
По его словам, такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма и его поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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3 июня, 13:40
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Он добавил, что блокада, которую ввели в марте 2017 года, способствовала разрыву сторон.
"Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении", — отметил Сайдик.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России.
В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикДонбассЛеонид КучмаРоссияУкраинаВ мире
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