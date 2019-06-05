Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

МИНСК, 5 июн — РИА Новости. Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, такое предложение сделал представитель Киева Леонид Кучма и его поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что блокада, которую ввели в марте 2017 года, способствовала разрыву сторон.

"Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении", — отметил Сайдик.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России.