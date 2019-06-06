Выплаты клиентам банка "Прайм Финанс" начнутся не позже 20 июня

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), у которого ЦБ РФ Выплаты вкладчикам банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию , начнутся не позднее 20 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

"Выплаты начнутся агентством не позднее 20 июня 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации банк "Прайм Финанс" (АО), а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс". Как сообщил регулятор, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 миллионов рублей. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.

Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.