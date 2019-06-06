Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T09:19Z
https://ria.ru/20190606/1555309616.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Выплаты клиентам банка "Прайм Финанс" начнутся не позже 20 июня

Вчера, 09:19
351
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 20 июня, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 20 июня 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации банк "Прайм Финанс" (АО), а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве. Архивное фото
15 ноября 2018, 08:26
ЦБ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий
Банк России с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм Финанс". Как сообщил регулятор, кредитная организация полностью утратила собственные средства вследствие выявленной ЦБ недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 миллионов рублей. Кроме того, банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов.
Также банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Информация об операциях банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ.
Вывеска на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
6 сентября 2018, 12:58
В ЦБ заявили об окончании массированного этапа отзыва лицензий у банков
000020
Обсудить 0
Агентство по страхованию вкладовСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Здание Банка России в Москве
ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"
РИА
Новости
Росатом осенью представит план развития инфраструктуры Севморпути
Эльвира Набиуллина
Набиуллина считает цель ускорения роста ВВП до 3% к 2024 году выполнимой
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд рассказал о новом способе мошенничества
Лента
новостей
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" оценят в течение лета
Министр энергетики РФ Александр Новак на заседании коллегии министерства энергетики РФ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 5 апреля 2019
Минэнерго не меняло прогноз по добыче нефти из-за ситуации с "Дружбой"
В Челябинской области задержали начальника колонии за взятки от заключенных
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о влиянии замедления мировой экономики на Россию
В Сибири 12 человек получили сроки за хищение у банков 17 миллионов рублей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Орешкин не исключил, что к концу года инфляция опустится ниже 4%
Пятидолларовые купюры
Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке, заявил Орешкин
Врачи уточнили, почему не стали оперировать больного мальчика из Минусинска
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Треть мировых запасов нефти и газа находятся под санкциями, заявил Сечин
Что планирует РЖД до 2025 года
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
Лента новостейМолния