ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
"Банк "Прайм Финанс" полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 миллионов рублей", - поясняет регулятор.
Как отмечает ЦБ, кредитная организация осуществляла "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Ключевыми направлениями деятельности банка "Прайм Финанс" являлись обслуживание корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, розничное кредитование, а также привлечение вкладов населения.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ.