ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"

Как отмечает ЦБ, кредитная организация осуществляла "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.