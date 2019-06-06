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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка "Прайм Финанс"

Вчера, 08:37
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с 6 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Прайм Финанс" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
"Банк "Прайм Финанс" полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных средств в кассе в размере более 268 миллионов рублей", - поясняет регулятор.
Как отмечает ЦБ, кредитная организация осуществляла "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов. Также банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Ключевыми направлениями деятельности банка "Прайм Финанс" являлись обслуживание корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, розничное кредитование, а также привлечение вкладов населения.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 366-е место в банковской системе РФ.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
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