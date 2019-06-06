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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Болгарии

Вчера, 02:05
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи в Сочи. 22 мая 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи в Сочи. 22 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дипломатические отношения между Россией и Болгарией установлены 7 июля 1879 года, между Советским Союзом и Болгарией – 23 июля 1934 года. В сентябре 1944 года они были прерваны, восстановлены в августе 1945 года.
4 августа 1992 года между Российской Федерацией и Республикой Болгарией был заключен основополагающий Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.
Россия и Болгария поддерживают регулярные контакты на высшем и высоком уровнях.
17-18 января 2008 года президент России Владимир Путин посетил Болгарию с официальным визитом. Состоялись переговоры Путина и президента Болгарии Георгия Пырванова, встречи с премьер-министром Болгарии Сергеем Станишевым и председателем Народного собрания Болгарии Георгием Пиринским.
4-6 февраля 2009 года Россию с официальным визитом посетил президент Болгарии Георгий Пырванов. 26-28 апреля 2009 года в России с рабочим визитом побывал глава правительства Болгарии Сергей Станишев.
13 ноября 2010 года Владимир Путин в должности премьер-министра России посетил Софию с рабочим визитом, в ходе которого состоялись встречи с президентом Болгарии Георгием Пырвановым и премьер-министром Бойко Борисовым.
Во время XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года в Россию приезжали президент Болгарии Росен Плевнелиев и премьер-министр Пламен Орешарский.
21-22 мая 2018 года Россию с рабочим визитом посетил президент Болгарии Румен Радев. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались различные аспекты двусторонних отношений.
Президент Болгарии также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
30 мая 2018 года Россию с рабочим визитом посетил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-болгарского сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере и актуальные международные темы, в частности противодействие международному терроризму. Состоялась также встреча Бойко Борисова с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
19 октября 2018 года Дмитрий Медведев и Бойко Борисов провели встречу "на полях" саммита Азия-Европа в Брюсселе.
4-5 марта 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Болгарию с официальным визитом. Состоялись переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и президентом Болгарии Руменом Радевым.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также встретился с патриархом Болгарским и митрополитом Софийским Неофитом.
В июле 2014 года состоялся визит в Софию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приуроченный к 135-летнему юбилею установления дипотношений.

Ежегодно проводятся плановые межмидовские консультации по двусторонним и международным вопросам.
Поддерживаются контакты по парламентской линии. 14-16 марта 2010 года в Москве с официальным визитом находилась председатель Народного собрания Болгарии Цецка Цачева.
22-25 мая 2012 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Болгарию с официальным визитом.
В последние годы диалог России и Болгарии не всегда был успешным, многие совместные проекты с Болгарией были отменены.
Под давлением Вашингтона и Брюсселя София приняла решение об отказе от строительства стратегически важного газопровода "Южный поток".
В марте 2012 года власти Болгарии отказались от строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене", создание которой происходило при активном участии российской стороны.
В настоящее время болгарские партнеры демонстрируют заинтересованность в развитии конструктивного взаимодействия.
Возобновился рост товарооборота: в 2017 году его объем увеличился на 23,5% до 3,448 миллиарда долларов. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот увеличился на 0,6% и составил 3,469 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 2,944 миллиарда долларов, импорта – 525,3 миллиона долларов.
Перспективы наращивания и диверсификации двустороннего товарооборота обсуждаются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 25 октября 2018 года в Москве состоялось XVI заседание МПК, очередное запланировано на сентябрь 2019 года в Болгарии.
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, на них приходится более 80% всего объема экспорта России в Болгарию. В числе экспортируемых товаров также машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности.
Российский импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.
Россия – единственный экспортер природного газа в Болгарию.
В 2018 году объем поставок российского газа составил 3,17 миллиарда кубических метров.
Через территорию Болгарии проходят транзитные потоки российских углеводородов в другие страны Юго-Восточной Европы. В настоящее время обсуждается проект маршрута второй нитки газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии.
Осуществляется взаимодействие в атомной энергетике. В 2017-2018 годах "Росатом" обеспечил возможность продления срока эксплуатации 5-го и 6-го энергоблоков единственной действующей в Болгарии АЭС "Козлодуй" на 30 лет.
В 2018 году Болгария приняла решение возобновить строительство АЭС "Белене". Госкорпорация "Росатом" заявила о готовности участвовать в проекте.
Укрепляются межрегиональные отношения. Более 80 субъектов Российской Федерации развивают партнерские связи с болгарскими областями. 3-5 июня 2019 года в Варне прошел третий форум городов-побратимов России и Болгарии. В мероприятии приняли участие 30 делегаций российских муниципальных образований.
Динамично продвигаются культурно-гуманитарные контакты. Большим успехом пользуются гастроли российских музыкальных, хореографических и театральных коллективов и исполнителей.
В мае 2018 года в Большом театре впервые за 40 лет с большим успехом прошли гастроли Софийского театра оперы и балета.
В сентябре-октябре 2018 года Дни культуры Москвы прошли в Софии, Варне и Плевене.
На основании межвузовских договоров активно развивается академический обмен между российскими и болгарскими высшими учебными заведениями.
Укрепляются позиции русского языка в Болгарии, который остается вторым по популярности иностранным языком в местных учебных заведениях. В стране развернута сеть центров и кабинетов фонда "Русский мир" с обширными библиотеками и базами мультимедийных ресурсов по различной тематике.
Россия является стратегическим партнером Болгарии в сфере туризма. В 2018 году Болгарию посетили более полумиллиона туристов из России.
Около 300 тысяч россиян являются собственниками жилья на Черноморском побережье Болгарии. Объем вложенных ими средств в недвижимость Болгарии достигает пяти миллиардов долларов.
Развиваются межцерковные связи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-4 марта 2018 года посетил с визитом Болгарию и принял участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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