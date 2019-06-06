Межгосударственные отношения России и Болгарии

Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи в Сочи. 22 мая 2018

Дипломатические отношения между Россией и Болгарией установлены 7 июля 1879 года, между Советским Союзом и Болгарией – 23 июля 1934 года. В сентябре 1944 года они были прерваны, восстановлены в августе 1945 года.

4 августа 1992 года между Российской Федерацией и Республикой Болгарией был заключен основополагающий Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Россия и Болгария поддерживают регулярные контакты на высшем и высоком уровнях.

4-6 февраля 2009 года Россию с официальным визитом посетил президент Болгарии Георгий Пырванов. 26-28 апреля 2009 года в России с рабочим визитом побывал глава правительства Болгарии Сергей Станишев

13 ноября 2010 года Владимир Путин в должности премьер-министра России посетил Софию с рабочим визитом, в ходе которого состоялись встречи с президентом Болгарии Георгием Пырвановым и премьер-министром Бойко Борисовым.

21-22 мая 2018 года Россию с рабочим визитом посетил президент Болгарии Румен Радев. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались различные аспекты двусторонних отношений.

Президент Болгарии также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

30 мая 2018 года Россию с рабочим визитом посетил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-болгарского сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере и актуальные международные темы, в частности противодействие международному терроризму. Состоялась также встреча Бойко Борисова с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

19 октября 2018 года Дмитрий Медведев и Бойко Борисов провели встречу "на полях" саммита Азия-Европа в Брюсселе.

4-5 марта 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Болгарию с официальным визитом. Состоялись переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым и президентом Болгарии Руменом Радевым

В июле 2014 года состоялся визит в Софию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приуроченный к 135-летнему юбилею установления дипотношений.



Ежегодно проводятся плановые межмидовские консультации по двусторонним и международным вопросам.

Поддерживаются контакты по парламентской линии. 14-16 марта 2010 года в Москве с официальным визитом находилась председатель Народного собрания Болгарии Цецка Цачева.

22-25 мая 2012 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Болгарию с официальным визитом.

В марте 2012 года власти Болгарии отказались от строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене", создание которой происходило при активном участии российской стороны.

В настоящее время болгарские партнеры демонстрируют заинтересованность в развитии конструктивного взаимодействия.

Возобновился рост товарооборота: в 2017 году его объем увеличился на 23,5% до 3,448 миллиарда долларов. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот увеличился на 0,6% и составил 3,469 миллиарда долларов . Объем российского экспорта составил 2,944 миллиарда долларов, импорта – 525,3 миллиона долларов.

Перспективы наращивания и диверсификации двустороннего товарооборота обсуждаются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 25 октября 2018 года в Москве состоялось XVI заседание МПК , очередное запланировано на сентябрь 2019 года в Болгарии.

Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, на них приходится более 80% всего объема экспорта России в Болгарию. В числе экспортируемых товаров также машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности.

Российский импорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, текстилем и обувью, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др.

Осуществляется взаимодействие в атомной энергетике. В 2017-2018 годах "Росатом" обеспечил возможность продления срока эксплуатации 5-го и 6-го энергоблоков единственной действующей в Болгарии АЭС "Козлодуй" на 30 лет.

Укрепляются межрегиональные отношения. Более 80 субъектов Российской Федерации развивают партнерские связи с болгарскими областями. 3-5 июня 2019 года в Варне прошел третий форум городов-побратимов России и Болгарии. В мероприятии приняли участие 30 делегаций российских муниципальных образований.

Динамично продвигаются культурно-гуманитарные контакты. Большим успехом пользуются гастроли российских музыкальных, хореографических и театральных коллективов и исполнителей.

В мае 2018 года в Большом театре впервые за 40 лет с большим успехом прошли гастроли Софийского театра оперы и балета.

В сентябре-октябре 2018 года Дни культуры Москвы прошли в Софии, Варне и Плевене.

На основании межвузовских договоров активно развивается академический обмен между российскими и болгарскими высшими учебными заведениями.

Укрепляются позиции русского языка в Болгарии, который остается вторым по популярности иностранным языком в местных учебных заведениях. В стране развернута сеть центров и кабинетов фонда "Русский мир" с обширными библиотеками и базами мультимедийных ресурсов по различной тематике.

Россия является стратегическим партнером Болгарии в сфере туризма. В 2018 году Болгарию посетили более полумиллиона туристов из России.

Около 300 тысяч россиян являются собственниками жилья на Черноморском побережье Болгарии. Объем вложенных ими средств в недвижимость Болгарии достигает пяти миллиардов долларов

Развиваются межцерковные связи. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 2-4 марта 2018 года посетил с визитом Болгарию и принял участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига.