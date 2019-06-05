Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook

Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.

Также указывается, что судно нарушило государственную границу Украины, а система AIS (автоматическая идентификационная система.— Прим. ред.) была выключена. Тем не менее судно продолжило свой путь в порт назначения.

По информации ВМС Украины, судно следовало по маршруту из Астрахани в Констанцу.

Задержание российского судна "Норд"

Весной прошлого года украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым, в том числе семеро при обмене на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы.

Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в феврале, его десять месяцев удерживали на Украине.

Судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на торгах, но они не состоялись.

Задержание танкера "Механик Погодин"

Летом того же года в морском порту Херсон (Украина) был задержан российский танкер "Механик Погодин" . Формальной причиной стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.

Однако с 2011 года единственным владельцем судна является компания "В.Ф. Танкер", которая, как заявляют в самой компании, эксплуатирует его по собственному усмотрению. Тем не менее в Киеве отметили, что судно будет оставаться заблокированным в порту Херсона еще три года.