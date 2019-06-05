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РИА Новости

Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды

Вчера, 21:35
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© Фото : Минобороны УкраиныКорабль ВМС Украины в Мариуполе
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
© Фото : Минобороны Украины
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.
Как отмечается в сообщении, украинские военные заметили судно на траверзе и опросили членов экипажа согласно протоколу.
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Также указывается, что судно нарушило государственную границу Украины, а система AIS (автоматическая идентификационная система.— Прим. ред.) была выключена. Тем не менее судно продолжило свой путь в порт назначения.
По информации ВМС Украины, судно следовало по маршруту из Астрахани в Констанцу.

Задержание российского судна "Норд"

Весной прошлого года украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым, в том числе семеро при обмене на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы.
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Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в феврале, его десять месяцев удерживали на Украине.
Судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на торгах, но они не состоялись.

Задержание танкера "Механик Погодин"

Летом того же года в морском порту Херсон (Украина) был задержан российский танкер "Механик Погодин". Формальной причиной стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.
Однако с 2011 года единственным владельцем судна является компания "В.Ф. Танкер", которая, как заявляют в самой компании, эксплуатирует его по собственному усмотрению. Тем не менее в Киеве отметили, что судно будет оставаться заблокированным в порту Херсона еще три года.
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Также украинские власти не исключали возможной конфискации судна и его продажи на аукционе. Через месяц после незаконного задержания судна "Механик Погодин" компания "В.Ф. Танкер" приняла решение о полной смене команды. В Россию вернулись все 12 членов экипажа.
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Популярные комментарии
«По информации ВМС Украины, судно следовало по маршруту из Астрахани в Констанцу». Из Каспия в Чёрное море уже канал прорыли?
5 июня, 22:13
vyachnick
30550224
Видимо, в этом году на Украине хотят рыбачить.
5 июня, 22:04
Броня Гомогенная
26220008
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