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РИА Новости

На Кубани завели уголовные дела после взрыва гранаты

Вчера, 10:25
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела о незаконном приобретении боеприпасов и вымогательстве после взрыва гранаты в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, сообщает ГУМВД по региону.
Во вторник вечером ведомство сообщало, что, по предварительным данным, возле двора частного домовладения произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали четыре человека, которых доставили в лечебное учреждение. Среди них оказался один несовершеннолетний ребенок. Позднее стало известно, что один из пострадавших, 52-летний мужчина, скончался.
"В настоящее время в ОМВД России по Гулькевичскому району возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") и части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство"). Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего", - информирует ГУМВД.
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