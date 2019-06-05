На Кубани завели уголовные дела после взрыва гранаты

КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела о незаконном приобретении боеприпасов и вымогательстве после взрыва гранаты в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, сообщает ГУМВД по региону.