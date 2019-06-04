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РИА Новости

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Вчера, 21:56
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КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, возле двора частного домовладения в городе Гулькевичи произошел взрыв гранаты. На место выехали сотрудники полиции. В результате пострадали четыре человека, которые были доставлены в лечебное учреждение. Среди пострадавших – несовершеннолетний ребенок. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП произошло ориентировочно в 19.30 мск.
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