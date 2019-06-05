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РИА Новости

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Вчера, 10:00
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КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Скончался один из четырех пострадавших в результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Вечером вторника ведомство сообщало, что, возле двора частного дома произошел взрыв гранаты, пострадали четыре человека, которые были доставлены в лечебное учреждение. Среди пострадавших оказался один несовершеннолетний ребенок. Полиция организовала проверку.
"Позже в лечебном учреждении скончался один из пострадавших, 52-летний мужчина", - сообщили в ГУ МВД в среду.
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Краснодарский крайПроисшествия
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Источник: на Кубани при взрыве гранаты погиб кредитор, требовавший долг
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