На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Скончался один из четырех пострадавших в результате взрыва гранаты в городе Гулькевичи, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вечером вторника ведомство сообщало, что, возле двора частного дома произошел взрыв гранаты, пострадали четыре человека, которые были доставлены в лечебное учреждение. Среди пострадавших оказался один несовершеннолетний ребенок. Полиция организовала проверку.