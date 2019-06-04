Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T21:20Z
https://ria.ru/20190604/1555259230.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155065/27/1550652716_0:259:2500:1665_1036x0_80_0_0_69135d3f3408960d88fad769dd46fada.jpg
РИА Новости

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

Вчера, 21:19
35325
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
"НАТО остается приверженной политике открытых дверей, что было подтверждено лидерами. Мы также привержены важному и фундаментальному принципу, что у каждой страны есть суверенное право определять свой путь. Это также касается и Украины", - сказал Столтенберг журналистам после встречи с Зеленским, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
1 июня, 20:13
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
По его словам, важный посыл заключается в том, что только самой стране, которая стремится к членству в НАТО, и союзникам решать, когда она будет готова вступить. Он подчеркнул, что "никакие другие страны не имеют права пытаться вмешиваться или ветировать такой процесс".
"Лидеры стран НАТО несколько раз подтверждали, что мы придерживаемся нашего решения на саммите в Бухаресте. Сейчас наш фокус на реформах. Важно достичь стандартов НАТО, именно поэтому мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО", - сказал генсек.
Он заявил, что "это единственный путь движения к будущему членству".
Украинские танкисты во время учений
16 февраля, 19:03
На Украине заявили о несовместимости с НАТО "на ментальном уровне"
1111426684
Обсудить 16
Ситуация на УкраинеНАТОВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
РИА
Новости
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Лента
новостей
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Джон Реймонд
Американский генерал рассказал об успехах России в космосе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения ДРСМД
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Прием заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке в ДНР
В ЕР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Президент Украины Владимир Зеленский
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния