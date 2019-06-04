Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.

"НАТО остается приверженной политике открытых дверей, что было подтверждено лидерами. Мы также привержены важному и фундаментальному принципу, что у каждой страны есть суверенное право определять свой путь. Это также касается и Украины", - сказал Столтенберг журналистам после встречи с Зеленским, отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины.

По его словам, важный посыл заключается в том, что только самой стране, которая стремится к членству в НАТО, и союзникам решать, когда она будет готова вступить. Он подчеркнул, что "никакие другие страны не имеют права пытаться вмешиваться или ветировать такой процесс".

"Лидеры стран НАТО несколько раз подтверждали, что мы придерживаемся нашего решения на саммите в Бухаресте. Сейчас наш фокус на реформах. Важно достичь стандартов НАТО, именно поэтому мы помогаем Украине в проведении реформ, модернизации институтов безопасности, бороться с коррупцией, приближаться к стандартам НАТО", - сказал генсек.