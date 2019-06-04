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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ поучаствуют в совместном энергетическом форуме

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на полях ПМЭФ примут участие в совместном энергетическом форуме, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Это мероприятие совместно с китайским руководителем - встреча с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов", - рассказал Ушаков.
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По его словам, в рамках данного форума стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, альтернативной энергетики, энергоэффективности. "Будут, естественно, рассматриваться конкретные двусторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах", - рассказал Ушаков.
Представитель Кремля уточнил, что Путин и Си Цзиньпин выступят на этом форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
600022
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Петербургский международный экономический форумЮрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир ПутинСанкт-ПетербургЭкономика
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