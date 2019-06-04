Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ поучаствуют в совместном энергетическом форуме

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин на полях ПМЭФ примут участие в совместном энергетическом форуме, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Это мероприятие совместно с китайским руководителем - встреча с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов", - рассказал Ушаков.

По его словам, в рамках данного форума стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, альтернативной энергетики, энергоэффективности. "Будут, естественно, рассматриваться конкретные двусторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах", - рассказал Ушаков.