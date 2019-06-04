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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин и Си Цзиньпин обсудят на ПМЭФ проект широкофюзеляжного самолета

Вчера, 16:07
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах уделят внимание энергетике, обсудят совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Будет большое внимание уделено, конечно, энергетике, которая, можно сказать, является локомотивом нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал он, отметив, что по итогам 2018 года Россия упрочила лидерство в области энергетики.
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"Конечно, будет затронута проблематика и промышленной кооперации. В частности, будет обсужден проект строительства широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, совместный проект, и также тяжелого вертолета. И также другие вопросы в рамках торгово-финансовых экономических отношений будут затронуты: и космос, и инфраструктура, естественно, финансовые дела", - добавил он.
Также, по словам Ушакова, будет обсуждаться тема сопряжения строительства евразийского экономического союза с китайской инициативой "Один пояс, один путь".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Юрий УшаковСи ЦзиньпинВладимир ПутинЭкономика
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