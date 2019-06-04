Путин и Си Цзиньпин обсудят на ПМЭФ проект широкофюзеляжного самолета

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах уделят внимание энергетике, обсудят совместный проект широкофюзеляжного самолета и тяжелого вертолета, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Будет большое внимание уделено, конечно, энергетике, которая, можно сказать, является локомотивом нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - сказал он, отметив, что по итогам 2018 года Россия упрочила лидерство в области энергетики.

"Конечно, будет затронута проблематика и промышленной кооперации. В частности, будет обсужден проект строительства широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, совместный проект, и также тяжелого вертолета. И также другие вопросы в рамках торгово-финансовых экономических отношений будут затронуты: и космос, и инфраструктура, естественно, финансовые дела", - добавил он.