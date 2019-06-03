На Украине заложили основу для геноцида русского языка, заявила Матвиенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала языковой закон на Украине основой для геноцида русского языка.
Ранее на Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Его резко раскритиковали в РФ.
"Это абсолютно дискриминационный закон. В нем заложен геноцид русского языка", - сказала журналистам Матвиенко.
По её словам, на Украине уже дошли до того, что предлагают русские фамилии, которые заканчиваются на "ой", заменить на "ий".
"Это уже такой маразм и безобразие. Мне кажется, что эта пена скоро сойдёт", - сказала Матвиенко.