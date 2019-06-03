Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T20:45Z
https://ria.ru/20190603/1555229179.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:9:1550:881_1036x0_80_0_0_de86299bb64b8ad3d66649e2a4d624f7.jpg
РИА Новости

Матвиенко осудила заявления Украины о притеснении коренных народов в России

Вчера, 20:45
553
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
ЯЛТА, 3 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обращение парламента Украины в ООН по нарушению прав коренных народов в России попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.
Ранее парламент Украины принял обращение к ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и к национальным парламентам иностранных государств. В нем отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации" и с целью "усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".
"Это абсурдная ситуация. С больной головы на здоровую перекладывают, поскольку Украина подвергается критике не только в России, но и в других странах, народы которых представлены на территории Украины", - сказала журналистам Матвиенко.
По её словам, подобные заявления - придуманная история.
"За все годы в России и в Советском Союзе не исчез даже малый народ, не исчез ни один язык"- сказала Матвиенко.
По её словам, в России уделяется особое внимание развитию населяющих страну народов.
Логотип ЮНЕСКО
19 мая, 09:53
В ЮНЕСКО рассказали о защите коренных языков в России
1910034
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IV Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 29 мая 2018
На Украине заложили основу для геноцида русского языка, заявила Матвиенко
Сессия ПАСЕ
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
На Украине переквалифицировали дело о ранении ребенка пьяными полицейскими
Лента
новостей
Паспорта граждан ДНР и РФ
В МВД рассказали о количестве заявлений на гражданство от жителей Донбасса
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
Слуцкий оценил предложение комитета ПАСЕ об участии России в сессии в июне
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду проект об ответственности за незаконное обогащение
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму заявила об отсутствии притеснений
Никита Белянкин
Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
Отец убитого экс-спецназовца рассказал, где сын хотел работать после ГРУ
Против "Коммерсанта" зарегистрировали дело о злоупотреблении свободой СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния