Матвиенко осудила заявления Украины о притеснении коренных народов в России

ЯЛТА, 3 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обращение парламента Украины в ООН по нарушению прав коренных народов в России попыткой переложить проблему с больной головы на здоровую.

Ранее парламент Украины принял обращение к ООН, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и к национальным парламентам иностранных государств. В нем отмечается, что своим заявлением парламент хочет привлечь внимание международного сообщества к "систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации" и с целью "усиления международного влияния на Российскую Федерацию с целью прекращения этих нарушений".

"Это абсурдная ситуация. С больной головы на здоровую перекладывают, поскольку Украина подвергается критике не только в России, но и в других странах, народы которых представлены на территории Украины", - сказала журналистам Матвиенко.

По её словам, подобные заявления - придуманная история.

"За все годы в России и в Советском Союзе не исчез даже малый народ, не исчез ни один язык"- сказала Матвиенко.