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РИА Новости

Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России

Вчера, 18:35
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что крымский регион по праву является одним из духовных центров России.
"Крым по праву можно назвать одним из духовных центров России. Здесь, по преданию, князь Владимир принял православие, здесь расположены духовные святыни наших традиционных религий", - сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений, которая проходит в Ливадийском дворце.
По ее словам, национальный состав Крыма отличается удивительным многообразием.
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