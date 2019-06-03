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РИА Новости

Пресс-секретарь Зеленского рассказала, что ее называли "агентом Кремля"

Вчера, 17:35
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КИЕВ, 3 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что ее раньше называли "агентом Кремля".
Зеленский в понедельник назначил Мендель своим пресс-секретарем. Ранее она работала журналистом на украинских телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".
Президент Украины Владимир Зеленский, 3 июня 2019
Вчера, 17:21
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что он не прячется от СМИ
"К сожалению, так вышло, что я тоже "агент Кремля" по своей бывшей работе. Я имею ввиду, что я тоже была в этой шкуре, когда меня называли агентом Кремля", - заявила Мендель в понедельник, отвечая на вопрос, как Зеленский планирует выстраивать отношения со СМИ, поскольку команда экс-президента Петра Порошенко называла нелояльных к властям журналистов "агентами Кремля".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Подробнее о биографии Юлии Мендель читайте в справке РИА Новости>>
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