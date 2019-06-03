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РИА Новости

Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

Вчера, 13:46
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© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. 21 мая 2019 года
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарем президента Украины стала журналистка Юлия Мендель, соответствующий приказ Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте.
Как отмечает украинское издание theБабель, в конкурсе на должность пресс-секретаря президента участвовали около четырех тысяч человек. В финал вышли трое, с ними Зеленский встретился лично.
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"Я отправила резюме на конкурс на следующий день после его объявления — 1 мая. Кроме theБабеля, в резюме указала множество других изданий, в частности журналы "Фокус" и "Новое Время", издание Forbes.ua и "Украинская правда". За два дня со мной попытались связаться, но неудачно — в это время я летела в Нью-Йорк", — сообщила изданию Юлия Мендель.
Журналистке 32 года. Она родилась в Херсонской области, получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Мендель стажировалась за границей в рамках программы солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).
Ранее она работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Писала для украинской версии Forbes и американского издания Politico. Последние годы журналистка сотрудничает с New York Times.
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