Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарем президента Украины стала журналистка Юлия Мендель, соответствующий приказ Владимира Зеленского опубликован на его официальном сайте.
Как отмечает украинское издание theБабель, в конкурсе на должность пресс-секретаря президента участвовали около четырех тысяч человек. В финал вышли трое, с ними Зеленский встретился лично.
"Я отправила резюме на конкурс на следующий день после его объявления — 1 мая. Кроме theБабеля, в резюме указала множество других изданий, в частности журналы "Фокус" и "Новое Время", издание Forbes.ua и "Украинская правда". За два дня со мной попытались связаться, но неудачно — в это время я летела в Нью-Йорк", — сообщила изданию Юлия Мендель.
Журналистке 32 года. Она родилась в Херсонской области, получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Мендель стажировалась за границей в рамках программы солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).
Ранее она работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Писала для украинской версии Forbes и американского издания Politico. Последние годы журналистка сотрудничает с New York Times.