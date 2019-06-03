Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем

"Я отправила резюме на конкурс на следующий день после его объявления — 1 мая. Кроме theБабеля, в резюме указала множество других изданий, в частности журналы "Фокус" и "Новое Время", издание Forbes.ua и "Украинская правда". За два дня со мной попытались связаться, но неудачно — в это время я летела в Нью-Йорк", — сообщила изданию Юлия Мендель.