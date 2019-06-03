Биография Юлии Мендель

Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете (США), окончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA, Польша).

Журналистка была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.

3 июня 2019 года Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность, в котором приняли участие около четырех тысяч человек.