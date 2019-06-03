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РИА Новости

Биография Юлии Мендель

Вчера, 15:56
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года в городе Геническе Херсонской области.
Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.
Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете (США), окончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA, Польша).
Юлия Мендель работала журналистом на украинских телеканалах ICTV, Espreso.TV, "112 Украина" и "Интер".
Она стала первой украинской журналисткой, выигравшей программу Всемирного института прессы (World Press Institute), в рамках которой иностранные журналисты совершают поездку по США и знакомятся с работой американских СМИ.
Мендель была представителем The New York Times на Украине. Также сотрудничала с рядом таких иностранных изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Она также писала для украинской версии американского финансово-экономический журнала Forbes.
Журналистка была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке.
3 июня 2019 года Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского, выиграв конкурс на эту должность, в котором приняли участие около четырех тысяч человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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