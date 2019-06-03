В Госдуме прокомментировали возможное предложение США по Сирии

"Поскольку предложения возникают, формулируются и есть желание их обсудить, это, конечно, необходимо. Можно только приветствовать ту часть предложения, которая касается признания легитимности Асада, но прежде всего, это всего лишь признание реалий, признание того, что санкционная политика в отношении Сирии ничего не дала, и Асад - это воля самого сирийского народа. С этим необходимо считаться. И пусть через такие определенные тернии, если Вашингтон готов начать с этим считаться, начать признавать реальность, это, безусловно, хорошо, позитивно", - сказал Новиков РИА Новости.