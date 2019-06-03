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РИА Новости
Война в Сирии

В Госдуме прокомментировали возможное предложение США по Сирии

Вчера, 14:16
2015
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Возможное предложение Вашингтона о признании легитимности президента Сирии Башара Асада, по сути, - лишь признание сложившейся в регионе действительности, если США готовы с этим считаться, то это позитивный шаг, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.
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"Поскольку предложения возникают, формулируются и есть желание их обсудить, это, конечно, необходимо. Можно только приветствовать ту часть предложения, которая касается признания легитимности Асада, но прежде всего, это всего лишь признание реалий, признание того, что санкционная политика в отношении Сирии ничего не дала, и Асад - это воля самого сирийского народа. С этим необходимо считаться. И пусть через такие определенные тернии, если Вашингтон готов начать с этим считаться, начать признавать реальность, это, безусловно, хорошо, позитивно", - сказал Новиков РИА Новости.
Он также отметил, что вокруг иранской проблемы ситуация долго нагнеталась, и если сирийская и иранская проблематики будут обсуждаться вместе, при этом с гарантиями безопасности самого Ирана, то это, по мнению депутата, может определенным образом оказаться в интересах всех стран.
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Война в СирииДмитрий НовиковГосдума РФБашар АсадРоссияСШАВ мире
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