В Киеве заявили, что дела против Порошенко имеют правовую перспективу

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба считает, что возбужденные по заявлениям юриста Андрея Портнова расследования в отношении экс-президента Петра Порошенко имеют юридически-правовую перспективу.

Ранее бюро на основании заявления юриста, бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Экс-президент Украины заявил, что не боится уголовных дел.

"Заявления о совершении преступлений регистрируются автоматически, это – требование закона. Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это – тайна следствия. Но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях: можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу", - цитирует Трубу агентство " Украинские новости ".

По словам Трубы, бюро проверит все факты, изложенные в обращениях. "Вопросы достаточно резонансные. В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы", - добавил глава бюро.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования. "Для нас самое важное – качественное и профессиональное досудебное расследование. Это не несколько следственных действий, а целый комплекс. В том числе – следственно-розыскные действия. Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно не месяц. Однозначно, больший период", - считает Труба.