В России защитят от сокращения организации для детей с инвалидностью

"Включение детей с инвалидностью в систему образования должно осуществляться с раннего возраста. В соответствии с концепцией "Ранней помощи" у нас все регионы включены в процесс создания и развития сети ранней коррекционной помощи. На сегодняшний день это 3 тысячи 253 службы на базе детских садов, 712 служб на базе школ, 349 служб в качестве структурных подразделений на базе региональных и муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", - сказала Васильева на заседании коллегии Минпросвещения.