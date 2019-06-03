В России защитят от сокращения организации для детей с инвалидностью

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует нормативно закрепить и защитить от сокращений перечень организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, заявила глава ведомства Ольга Васильева.
"Включение детей с инвалидностью в систему образования должно осуществляться с раннего возраста. В соответствии с концепцией "Ранней помощи" у нас все регионы включены в процесс создания и развития сети ранней коррекционной помощи. На сегодняшний день это 3 тысячи 253 службы на базе детских садов, 712 служб на базе школ, 349 служб в качестве структурных подразделений на базе региональных и муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи", - сказала Васильева на заседании коллегии Минпросвещения.
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"Мы продолжаем развивать сеть инклюзивных школ и детских садов, при этом сохраняем деятельность специализированных образовательных организаций, нормативно закрепив и защитив от сокращений перечень организаций, ведущих программы для обучающихся с ОВЗ – это 1 923 образовательные организации", - добавила она.