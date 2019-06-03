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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские политики рассказали о перспективах Асада на выборах в 2021 году

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 июн - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад имеет большие шансы остаться во главе страны после выборов в 2021 году. Внешнее влияние и появление реального конкурента действующему лидеру маловероятно, считают опрошенные РИА Новости сирийские политики из оппозиционного и проправительственных лагерей.
До очередных президентских выборов в Сирии остается два года. Последние выборы главы государства состоялись 3 июня 2014. Несмотря на тяжелую военно-политическую ситуацию в стране, принять участие на выборах смогли граждане как в САР, так и за ее пределами. Всего на предыдущих выборах баллотировались 24 кандидата, допущены были трое. Действующий президент Башар Асад тогда одержал победу, набрав 89% голосов.
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Безусловный лидер

"Для нас - членов партии Баас - наша партия имеет большой вес в Сирии, присутствует приверженность к господину президенту. Мы поддерживаем нашего президента и считаем, что компанию, которую он начал против террора, он и должен закончить. Есть новые партии, которые, скорее всего, намерены участвовать, и есть партии с историей, которые имеют своих сторонников и могут набрать голоса. Выборы будут максимально прозрачными, несмотря на то, что рано еще говорить о механизмах проведения выборов, которые должны пройти в 2021 году", - рассказала РИА Новости член народного совета Сирии, депутат Маха Шбиб.
По мнению Шбиб, попытки внешнего вмешательства в предстоящие выборы в САР будут безуспешными, так как руководство страны и ее население имеют большой опыт противостояния попыткам вмешательства со стороны других стран во внутренние дела в ходе восьми лет кризиса.
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"На прошедших выборах 2014 года были несколько кандидатов. Не было такого, что единственный кандидат - это президент Башар Асад. Было соревнование в президентских выборах. Полагаю, что и в предстоящих выборах мы будем наблюдать подобную картину", - добавила Шбиб.

Провал заговора против Сирии

Член политического отдела Национал-социалистической партии Сирии - второй по популярности партии после Баас - Слейман Аль-Халиль, в свою очередь подчеркнул, что "президент Асад имеет колоссальную популярность". "Дошло до того, что народ взялся за оружие, чтобы препятствовать заговору против Сирии и Асада", - сказал он.
Подтверждением тому, по словам Аль-Халиля, является победа действующего президента в самый тяжелый для страны период.
"Также многие страны, которые поддержали вооруженную оппозицию и террористические группировки с целью свержения Асада потерпели поражение. И многие из этих стран заявили, что их теперь не интересует будущее Асада, тем самым подтвердив свой провал в попытках его свергнуть", - рассказал РИА Новости Аль-Халиль.
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По словам политика, страны Персидского залива и США являются наиболее наглядными примерами, перестав ставить среди первостепенных целей уход Асада с поста президента.

Позиция оппозиции

Генеральный секретарь сирийского оппозиционного Патриотического демократического фронта Мейс Крейди в свою очередь считает, что внутриполитическая ситуация в Сирии остается сложной, ввиду опасений выхода на политическую арену политиков с радикальным религиозным настроением. Оппозиция не исключает попытки ряда стран профинансировать кампанию выгодных им кандидатов для реализации собственных целей в САР.
"Во внутренней политике перед нами множество сложностей. Во-первых, вошли в процесс примирения с исламскими силами - это важный момент, так как эти силы несут в себе провокационный характер. Во-вторых, внешнее давление, которое препятствует нормальному развитию государства и вызывает тревогу. В-третьих, европейские страны продолжают попытки воздействия на внутренние дела Сирии через гражданское общество. Стоит также учитывать трудности внутренней экономики и политического процесса, в том числе провала оппозиций. Все это создает откат назад в политической реальности. Вопреки всему, остается надежда на лучшее, но на данном этапе мы не видим реальных возможностей", - рассказала РИА Новости Крейди.
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Лидер оппозиционного фронта считает необходимым проведение ряда быстрых реформ, а также поддержку партиям, в том числе и со стороны СМИ. В сегодняшней реальности, по ее словам, у независимых политических сил нет достаточных финансовых ресурсов для проведения предвыборных кампаний. "К сожалению, на фоне происходящего есть опасения, что в предвыборной гонке появятся радикальные и религиозные личности. Но, в общем, на данный момент нет ни одной личности, способной составить конкуренцию (действующему президенту) внутри страны. Это если исключить опасения внешнего вмешательства и вливание средств в продвижение неизвестных кандидатов, которых поддерживают те или иные страны", - рассказала Крейди.
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