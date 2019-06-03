Военный совет Судана заявил, что не разгонял протестующих

"Операция проводилась только в районе "Колумбия", нападения на протестующих не было… Мы надеемся на продолжение диалога с "Силами за свободу и перемены", учитывая, что договоренности по ряду вопросов уже были достигнуты", - сказал генерал Каббаши. Он также добавил, что протестующим разрешат вернуться в палаточный лагерь.

"Колумбия" известен как район Хартума, где орудуют банды грабителей, наркоторговцы, торговцы алкоголем. В последние дни суданские СМИ сообщали, что банды из "Колумбии" все чаще стали нападать на граждан.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.