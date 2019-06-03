Военный совет Судана заявил, что не разгонял протестующих

КАИР, 3 июн - РИА Новости. Военные в столице Судана проводили операцию против преступников из неблагополучного района "Колумбия", не нападали на протестующих и надеются на продолжение политического диалога армии и оппозиции, заявил в беседе с телеканалом Sky News Arabia официальный представитель переходного военсовета Шамс ад-Дин Каббаши.
Ранее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей сообщал, что суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у главного армейского командования в Хартуме. Сообщалось также, что активно применялось огнестрельное оружие, со ссылкой на тот же Комитет врачей указывалось, что погибли восемь человек и около 60 пострадали. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
"Операция проводилась только в районе "Колумбия", нападения на протестующих не было… Мы надеемся на продолжение диалога с "Силами за свободу и перемены", учитывая, что договоренности по ряду вопросов уже были достигнуты", - сказал генерал Каббаши. Он также добавил, что протестующим разрешат вернуться в палаточный лагерь.
"Колумбия" известен как район Хартума, где орудуют банды грабителей, наркоторговцы, торговцы алкоголем. В последние дни суданские СМИ сообщали, что банды из "Колумбии" все чаще стали нападать на граждан.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.