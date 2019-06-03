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РИА Новости
Ситуация в Судане

Суданские военные начали разгон палаточного лагеря оппозиции в Хартуме

Вчера, 07:15
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© AP PhotoСуданские военные
Суданские военные
© AP Photo
Суданские военные. Архивное фото
КАИР, 3 июн — РИА Новости. Суданская армия приступила к разгону палаточного лагеря у главного армейского командования в Хартуме, один человек убит, несколько ранены, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на оппозиционный Комитет врачей.
"Суданская армия вошла на площадь протестов, слышны звуки стрельбы", - передает телеканал.
В следующем сообщении СМИ со ссылкой на заявление оппозиционного Комитета врачей уже передаётся, что один человек в результате стрельбы погиб, еще несколько получили ранения.
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