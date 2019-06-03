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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане сообщили о гибели восьми человек при разгоне лагеря оппозиции

Вчера, 09:54
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КАИР, 3 июн – РИА Новости. Восемь человек погибли в результате попытки разгона лагеря протестующих в районе площади у комплекса минобороны в центре Хартума, сообщает телеканал "Аль-Хадас", ссылаясь на заявление оппозиционного Комитета врачей Судана.
Ранее сообщалось о гибели трех человек, а также о порядка 60 пострадавших среди протестующих. Оппозиция возложила вину за разгон палаточного лагеря на переходный военный совет Судана.
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Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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