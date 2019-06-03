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РИА Новости
Война в Сирии

Легитимность Асада не является разменной картой позиции РФ, заявил Морозов

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Легитимность законно избранного президента Сирии Башара Асада никогда не была разменной картой позиции России по Сирии, однако Москва готова обсуждать вопросы военного присутствия на территории САР в контексте решения всех внутрисирийских вопросов, сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.
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"Вопрос легитимности законно избранного президента Сирии никогда не был разменной картой нашей позиции по сирийскому конфликту. Другое дело, что мы готовы обсуждать вопросы иностранного присутствия на сирийской территории в контексте политического решения всех внутрисирийских вопросов и тем самым вопросов безопасности Израиля", - заявил Морозов.
В конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат намерены собраться в Иерусалиме обсудить вопросы региональной безопасности.
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Война в СирииВойна в СирииОлег МорозовСовет Федерации РФБашар АсадРоссияВ мире
Популярные комментарии
на каком это основании Морозов, и я так понял РФ, готовы обсуждать иностранное присутствие в Сирии?
3 июня, 11:56
П Птица Говорун
1100000
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