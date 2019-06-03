Легитимность Асада не является разменной картой позиции РФ, заявил Морозов

Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Легитимность законно избранного президента Сирии Башара Асада никогда не была разменной картой позиции России по Сирии, однако Москва готова обсуждать вопросы военного присутствия на территории САР в контексте решения всех внутрисирийских вопросов, сказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности сирийского лидера Башара Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.

"Вопрос легитимности законно избранного президента Сирии никогда не был разменной картой нашей позиции по сирийскому конфликту. Другое дело, что мы готовы обсуждать вопросы иностранного присутствия на сирийской территории в контексте политического решения всех внутрисирийских вопросов и тем самым вопросов безопасности Израиля", - заявил Морозов.