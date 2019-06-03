Двух пострадавших в ДТП в Приамурье выписали из больницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июн – РИА Новости. Два человека, пострадавшие в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Приамурье, где 10 человек получили ранения и одна женщина погибла, выписаны из больницы, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Госавтоинспекция сообщила 31 мая, что на федеральной трассе "Амур" внедорожник УАЗ, водитель которого, по предварительной информации, был пьян, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом SsangYong Istana, после чего микроавтобус съехал в кювет.

1 июня УМВД по Амурской области возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. В аварии, по данным УМВД региона, пострадали 10 человек, в том числе оба водителя. Одна из пассажирок 1959 года рождения скончалась на месте ДТП.

"По состоянию на 3 июня в Свободненской больнице находятся пятеро пострадавших, двое выписаны на амбулаторное наблюдение, двое сейчас находятся в реанимации – отец и его 11-летний сын, у обоих динамика улучшения. Еще двое пострадавших находятся в травматологии и один в хирургии, у всех положительная динамика", - рассказали в минздраве.