"Справедливая Россия" выдвинула кандидата в губернаторы Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Конференция санкт-петербургского отделения партии "Справедливая Россия" приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Второго июня конференция Санкт-Петербургского отделения партии "Справедливая Россия" единогласно приняла решение о выдвижении Надежды Тихоновой кандидатом на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Тихонова является заместителем руководителя фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, председателем профильной комиссии по экологической защите населения Заксобрания, секретарем бюро совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Справедливая Россия".

Ранее в воскресенье сообщалось, что региональное отделение партии ЛДРП выдвинуло кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга координатора партийного отделения Олега Капитанова,

Как сообщалось, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов стал первым кандидатом, подавшим документы о выдвижении в Горизбирком. Также 1 июня еще четыре человека подали документы для участия в выборах губернатора: самовыдвиженец Игорь Михайлов, среди представителей партий: Андрей Алескеров ("Патриоты России"), Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Владимир Григорьев ("Гражданская сила")".

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко ранее сообщал, что период выдвижения и регистрации кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга начинается с 1 июня. Самовыдвиженцам необходимо собрать подписи 2% избирателей, зарегистрированных в северной столице, что составляет более 76 тысяч подписей. Помимо этого, всем кандидатам, и самовыдвиженцам в том числе, необходимо представить в свою поддержку подписи 10% муниципальных депутатов.

До 18.00 мск 1 июля всем кандидатам на должность губернатора Петербурга необходимо представить в Горизбирком документы для регистрации, после проверки которых решение о регистрации либо в отказе о регистрации принимается в 10-дневный срок.