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РИА Новости

В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн

Вчера, 08:21
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© РИА Новости / Максим Блинов Сергей Цеков
Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал возмутительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, и отметил что Зеленский тем самым показывает свое неуважение и нежелание налаживать диалог с соседним государством.
Ранее Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны".
"Это заявление возмутительное. Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко. Зеленский подобными заявлениями выражает неуважение к России, нежелание налаживать диалог с Россией. Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями", - сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор подчеркнул, что Зеленскому нужно набраться смелости и признать, что Украина воюет не с Россией, а с собственным народом на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Вчера, 08:16
"Старые песни на новый лад". Политик о словах Зеленского про "две войны" Президент Украины заявил, что его страна ведет сразу две войны. Как отметил в эфире радио Sputnik глава Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, Владимир Зеленский произнес хорошо знакомые "мантры".
"Зеленскому правильнее говорить о том, как достичь мира на Донбассе и выполнить свои предвыборные обещания. Пока никаких движений в этом плане мы не видим. Реальных шагов нет, хотя прошло уже достаточно много времени ", - сказал Цеков.
По его мнению, Зеленскому нужно не тратить время на встречи с американскими сенаторами, которые способны только разжигать конфликты в разных странах, а заняться вопросом нормализации отношений и сотрудничества с Россией.
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Ситуация на УкраинеСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВ мире
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