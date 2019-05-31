В Совфеде оценили заявление Зеленского о ведении Украиной двух войн

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал возмутительным заявление президента Украины Владимира Зеленского о войне с Россией, и отметил что Зеленский тем самым показывает свое неуважение и нежелание налаживать диалог с соседним государством.

Ранее Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет "две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны".

"Это заявление возмутительное. Подобные действия Зеленского настораживают, меня лично разочаровывают. К огромному сожалению, прежде всего, для граждан Украины, Зеленский идет по дороге, которую протоптал Порошенко. Зеленский подобными заявлениями выражает неуважение к России, нежелание налаживать диалог с Россией. Недалеко он уйдет с такими мыслями и заявлениями", - сказал РИА Новости Цеков.

Сенатор подчеркнул, что Зеленскому нужно набраться смелости и признать, что Украина воюет не с Россией, а с собственным народом на Донбассе.

"Зеленскому правильнее говорить о том, как достичь мира на Донбассе и выполнить свои предвыборные обещания. Пока никаких движений в этом плане мы не видим. Реальных шагов нет, хотя прошло уже достаточно много времени ", - сказал Цеков.