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РИА Новости

Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

05:25
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, нынешняя экономическая политика Киева ведет Украину к дефолту, который значительно усугубит ситуацию в стране.
"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", — сказал Суслов.
Ранее он призвал президента Владимира Зеленского вернуть Украину на российский рынок.
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На прошлой неделе украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новому главе государства следует отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу. Подавший в отставку украинский премьер-министр Владимир Гройсман выразил мнение, что даже разговоры о дефолте вредны стране.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На первых страницах о катастрофах на Украине, а у нас уже куда не глянь катастрофа....
30 мая, 07:19
ЭХЭдуард Х
32112079
Ну и нормально. С чем их и поздравляем.
30 мая, 05:31
CCicicipi
6070108
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