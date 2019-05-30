Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе

"В случае дефолта бедные граждане Украины окончательно станут нищими, будет девальвация, будет скачок цен, возможно, в разы, будет обесценивание всех денежных доходов и накоплений. Это будет катастрофа, но к этой катастрофе, надо признать, при данной экономической политике мы теперь и идем", — сказал Суслов.