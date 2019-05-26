Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду. Об этом пишет газета Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду. Об этом пишет газета Financial Times

"Мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция. <…> В 2015 году Афины столкнулись с кредиторами и стали первой развитой страной, которая не выплатила кредит МВФ. <...> Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали все. Все в порядке", — рассказал олигарх изданию.

По его мнению, победа Зеленского на выборах показала, что народ Украины хочет перерыва от реформ, требуемых МВФ, и искоренения коррупции.

"Если Зеленский послушает (Запад. — Прим. ред.) и не будет принимать своих решений, он закончит как (его предшественник Петр. — Прим. ред.) Порошенко. У него будут такие же рейтинги: пять, десять или 15 процентов вместо 73-х (с которыми Зеленский выиграл выборы. — Прим. ред.)", — заявил бизнесмен.

Он добавил, что США и ЕС следует полностью списать внешний долг Украины в качестве платы за страдания страны во время "противостояния" с Россией.

"Это ваша игра, ваша геополитика. <...> Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина — только предлог", — приводит газета слова бизнесмена.

Как отмечает газета, подобные комментарии могут стать причиной тревоги у западных покровителей Киева, хотя Зеленский ранее пообещал выполнить все условия МВФ.

Коломойский не первый раз негативно отзывается о программе помощи МВФ. Ранее он говорил, что фонд "ставит эксперимент над живыми людьми, над нормальной страной", делая из богатого государства бедное.